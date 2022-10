Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão neste sábado

O sorteio do concurso 2639 da Lotofácil promete pagar neste sábado a quantia de R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Quem acha que é capaz de acertar as dezenas da sorte tem até as 19h para fazê-lo em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como Jogar

Para apostar na Lotofácil, é preciso preencher o volante com entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

SORTEIO DE SEXTA-FEIRA

No sorteio de ontem, apenas um apostador da cidade de Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe, levou a bolada toda da Lotofácil. Ele embolsou sozinho R$ 1.293.799,79.

Na segunda faixa de premiação, com 14 números, 416 apostas ganharam prêmio individual de R$ 931,59. Foram premiados ainda pela loteria os acertadores de 13 números. Foram 14.183 e cada um ganhou R$ 25. Confira os números sorteados.