Hoje tem Mega-Sena de R$ 23 milhões

Neste sábado tem sorteio milionário da Mega-Sena e o apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas sorteadas pode levar para casa uma bolada de R$ 23 milhões.

Quem quiser tentar a sorte tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.

LEIA TAMBÉM: Atirador que matou lutador de jiu-jitsu e idoso em restaurante teria confundido vítimas com seguranças

Como jogar

Para tentar a sorte na Mega-Sena, o apostador deve preencher o volante com entre seis e quinze números. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. O preço aumenta à medida que o apostador marca mais de 6 dezenas no volante, podendo ultrapassar a casa dos R$ 20 mil. Ganham apostadores que acertarem 6, 5 ou quatro dezenas.

Quem quiser pode deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Último sorteio

No sorteio do último sábado (8), ninguém levou o prêmio da loteria. Ao todo, 80 apostas ganharam R$ 40.771,81 cada pelo acerto da quina (cinco pontos) e 4.182 receberam R$ 1.114,21 pela quadra (quatro pontos). Veja os números sorteados no sábado.