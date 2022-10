Vila Madalena, em São Paulo, entra para a lista de bairros mais legais do mundo

Beco do Batman é destaque em publicação que listou bairros mais legais do mundo e incluiu Vila Madalena (Reprodução/ Instagram @becodobatman.oficial)

A Vila Madelena, na Zona Oeste de São Paulo, entrou para a lista dos 51 bairros mais legais do mundo. O ranking é da revista inglesa “Time Out”.

Na edição 2022, a “Vila Madá” aparece na 13ª posição e é a única presença brasileira entre os locais escolhidos.

“O bairro de Vila Madalena deve suas características boêmias aos estudantes da Universidade de São Paulo, que chegaram ao local na década de 1980 seduzidos pelo encanto dos aluguéis baratos – e das caipirinhas ainda mais baratas”, diz a publicação.

A revista destacou ainda o famoso Beco do Batman. “Cafés artesanais e galerias de vanguarda completam o caldo cultural da Vila Madalena, mas o destaque aqui é o Beco do Batman: uma galeria de grafite a céu aberto de propriedade da comunidade que mostra o trabalho dos melhores artistas de rua de São Paulo”.

A lista

A lista da “Time Out” é elaborada a partir de pesquisa realizada entre 20 mil viajantes selecionados. Eles apontam os melhores lugares para se divertir, curtir boa gastronomia, aproveitar atividades culturais e viver em comunidade.

Os líderes do ranking deste ano são a Colonia Americana, em Guadalajara (México), Cais do Sodré, em Lisboa (Portugal), e Wat Bo Village, em Siem Reap (Camboja).

Da América Latina, além de São Paulo, aparecem nesta edição as capitais Santiago, no Chile, em 9º lugar com o bairro de Yungaye, e Buenos Aires, na Argentina, em 34º lugar com o Chacarita.

No ano passado, o Brasil ficou de fora. Na ocasião, o bairro de Nørrebro, em Copenhague, na Dinamarca, ocupou o topo da seleção.

LEIA TAMBÉM: