VÍDEO: Parte de teto de shopping desaba durante forte chuva em Rio Claro, no interior de SP; veja

A forte chuva com rajadas de vento que atingiu a cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira (13), causou diversos transtornos. Ruas ficaram alagadas, houve queda de árvores e vários bairros ficaram sem o fornecimento de energia. No shopping Rio Claro, parte do forro do teto, que é de gesso, desabou e assustou os clientes que estavam na área da praça de alimentação (veja o vídeo abaixo).

Negócio foi feio em Rio Claro , caiu até um pedaço do teto do shopping 🙏🙏 pic.twitter.com/hOmI47DHZp — Elton Ortolan Nicolette🎗️ (@ortolanelton) October 14, 2022

Apesar do susto, a administração do shopping diz que ninguém ficou ferido. Outras áreas do estabelecimento foram danificadas pela força do temporal, mas as equipes de manutenção já atuaram para fazer os devidos reparos. O local deve abrir normalmente nesta sexta-feira (14).

Segundo a Defesa Civil, a chuva começou por volta das 19h e teve ventos que atingiram 72 km/h. Foram registrados 38,8 milímetro de precipitação.

Mais transtornos

A Prefeitura de Rio Claro informou que foram registrados alguns pontos de alagamento, como nas avenidas Visconde e 16, no Jardim São Paulo, e no trevo da Avenida Viviani com a Amaral Gurgel.

Houve queda de galhos de árvores em vários pontos da cidade, que derrubaram fios da rede elétrica. Com isso, o fornecimento foi interrompido em pelo menos cinco bairros.

A concessionária Elektro disse que 6,9 mil consumidores ficaram sem atendimento e que a empresa está trabalhando nos locais afetados. Alguns locais já tiveram o fornecimento restabelecido, mas não há uma previsão de quando tudo voltará a ser normalizado.

