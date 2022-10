Turistas entraram por engano no Complexo da Maré, no Rio, e são baleados

Turistas entraram em comunidade no Rio de Janeiro e são baleados (Freepik/Rawpixel.com/Divulgação)

Dois turistas italianos foram baleados por criminosos quando entraram de carro por engano no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (14).

Um dos rapazes foi atingido na costela, e o outro, no braço. Outros três italianos estavam com o grupo, mas não foram atingidos. Os cinco moram atualmente em São Paulo e estavam passeando no Rio.

Eles participavam de uma festa na Marina da Glória na noite de ontem. De madrugada, deixaram o evento e foram em direção à Avenida Brasil para fazer um lanche antes de retornar para o São Paulo. Segundo testemunhas, eles teriam sido atacados por traficantes depois que o GPS os direcionou a um dos acessos da comunidade da Maré. Dois tiros acertaram a traseira do automóvel por volta das 4h30.

Fuga e atendimento

As vítimas são um jovem de 21 anos, identificado apenas como Riccardo, e Nicolo Desiato, de 23. Após serem atingidos, a dupla e os amigos conseguiram escapar do local e foram para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. O quadro de saúde dos dois feridos é estável.

Um policial que fala inglês foi chamado para que os turistas, que estavam muito nervosos, detalhassem a situação vivida na comunidade.

