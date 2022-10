São Paulo promove mutirão de emprego na Semana Municipal da Alimentação; evento começa domingo

Prefeitura de SP promove Semana Municipal da Alimentação com mutirão de emprego Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A Prefeitura de São Paulo vai realizar a Semana Municipal da Alimentação entre os dias 16 a 21 de outubro. O evento contará com diversas atividades gratuitas, dentre elas oferecimento de vagas de emprego no setor, oficinas culinárias, oficinas práticas de cultivo de hortas, atividades lúdicas com crianças, simpósio e espaços para debate sobre o direito ao acesso à uma alimentação saudável e a importância das práticas sustentáveis.

Instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), o Dia Mundial da Alimentação é celebrado em 16 de outubro por mais de 150 países. A data visa consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à alimentação e nutrição.

A abertura da Semana Municipal da Alimentação acontecerá no Cresan Vila Maria. O local, assim como o Cresan Butantã e outros pontos da cidade, receberá uma série de atividades para todas as idades, que podem ser conferidas clicando aqui.

Vagas de emprego

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) Central recebe na terça-feira (18), das 9h às 16h, o Contrata SP - Alimentação.

O mutirão de emprego oferecerá cerca de 100 vagas com salários e funções diversas no setor de gastronomia e comércio. O endereço é Avenida Rio Branco, número 252, no Centro.

Não há necessidade de inscrição prévia.

Semana Municipal da Alimentação 2022

Data: 16 a 21 de outubro

Locais:

Cresan Vila Maria - Rua Sobral Junior, 264

Cresan Butantã - Rua Nella Murari Rosa, 40H

UB Green Sampa - Rua Sumidouro, 580

Locais de agricultura pela cidade.

Contrata SP - Alimentação

Data: 18 de outubro

Local: Cate Central

Endereço: Av Rio Branco, 252

Oficinas gastronômicas e atividades educativas - clique aqui

III Simpósio de Segurança Alimentar e Nutricional - clique aqui

