Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 23 milhões no concurso de sábado

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 23 milhões no sábado Volante da Mega-Sena (Metro)

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 2528 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite de quinta-feira (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e chegou a R$ 23 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na noite de sábado (15).

Os números sorteados na quinta-feira foram:

04, 15, 22, 53, 56, 60

No total, 64 sortudos acertam a quina e vão levar para casa, cada um, R$ 52.828,97. Outras 4.684 pessoas marcaram quatro acertos e ganharam R$ 1.031,18.

Sorteio de sábado

Para tentar a sorte na Mega-Sena no próximo concurso, os palpites podem ser feitos até as 19h de sábado em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelas canais digitais da Caixa.

O apostador deve preencher o volante com entre seis e quinze números. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50.

O preço aumenta à medida que o apostador marca mais de 6 dezenas no volante, podendo ultrapassar a casa dos R$ 20 mil. Ganham apostadores que acertarem 6, 5 ou quatro dezenas.

Quem quiser pode deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

