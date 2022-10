Jovem denuncia que foi estuprada por amigo enquanto estava desacordada

Uma jovem de Goiás, cuja identidade será preservada ao longo de toda a notícia, denunciou ser vítima de um estupro, crime este cometido por um de seus amigos, de 39 anos, com quem passou um dia inteiro em um passeio em um rio de Goiânia.

Importante: queremos alertá-lo que o conteúdo trará detalhes de situações envolvendo violência dos mais variados tipos, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Segundo detalhou a polícia, a vítima disse que durante a volta para o município de Goianésia adormeceu dentro do veículo do acusado e quando despertou estava sem roupas, em um motel e com o homem de 39 anos praticando atos libidinosos.

Desesperada com a cena, a jovem pediu para ir embora e começou a gritar pedindo socorro. No entanto, o sujeito tapou sua boca com força e tentando silenciá-la, dizia que sempre teve sentimentos por ela e que era o amor de sua vida.

Sem alternativa, a vítima ficou quieta e assim que teve a oportunidade, vestiu suas roupas e saiu correndo do local em que foi agredida.

Com a denúncia feita contra o sujeito, a Justiça de Goiás determinou a prisão preventiva do acusado, que recentemente foi efetuada. Atualmente na Unidade Prisional de Goianésia, ele responderá pelo crime de estupro, podendo receber uma pena entre 6 e 10 anos de reclusão.

