Confira resultado do sorteio da Lotofácil desta sexta-feira

A Lotofácil desta sexta-feira (14) tem um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar os 15 números sorteados pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados no concurso 2638 da Lotofácil foram:

02, 04, 05, 09, 10

12, 14, 15, 18, 19

21, 22, 23, 24, 25

LEIA TAMBÉM: Quina está acumulada; veja os números sorteados nesta sexta-feira

Sorteio de quinta-feira

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2637 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de quinta-feira (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, eles são de Suzano, em São Paulo, e São Luís, no Maranhão. Cada um embolsou o prêmio de R$ 687.257,09.

Na ocasião, 407 sortudos marcaram 14 pontos e levaram para casa o prêmio de R$ 1.011,59. Já 12.350 apostadores fizeram 13 acertos e vão receber R$ 25. Veja os números sorteados nesta quinta-feira.

Super Sete paga R$ 2,5 milhões

O apostador que acertar as sete dezenas da Super Sete nesta sexta-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 2,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta sexta-feira:

9, 8, 2, 4, 0, 7, 2

Veja os números da Lotomania

07, 10, 11, 14, 18

21, 35, 42, 47, 50

61, 65, 66, 69, 70

74, 85, 92, 97, 99