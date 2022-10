Atirador que matou lutador de jiu-jitsu e idoso em restaurante teria confundido vítimas com seguranças

O homem que matou o lutador de jiu-jitsu Thaynã Higor, de 25 anos, e um idoso, de 67, em um restaurante japonês na Praia Grande, no litoral de São Paulo, teria, segundo a polícia, confundido as vítimas com seguranças de um bar em que estava anteriormente. As informações são da TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, e foram reproduzidas pelo “G1″.

Segundo a reportagem, Maurício Souza Alves, de 35 anos, foi proibido pelos funcionários de entrar no outro estabelecimento por estar “alterado”, com sinais de embriaguez. Testemunhas disseram que o homem deixou o local contrariado e, na volta, confundiu os ambientes e as pessoas.

Câmeras flagraram a ação

O crime ocorreu por volta das 23h da última quarta-feira (12) na Avenida Mallet, no bairro Canto do Forte. Câmeras de segurança flagraram a ação.

O autor do ataque se aproximou do restaurante e atirou contra Thaynã, que estava na porta do estabelecimento aguardando um carro de aplicativo. Logo depois, o rapaz entrou no local e efetuou mais disparos. Um segundo cliente, o idoso, foi atingido.

Depois do ataque ao restaurante, o criminoso fugiu e fez reféns em uma pizzaria. Desta vez, ninguém ficou ferido.

A PM (Polícia Militar) precisou de reforço para conseguir prender o atirador. Na delegacia, as autoridades constataram que ele foi condenado há 14 anos de prisão por um homicídio, mas estava foragido da Justiça depois que deixou a cadeia para uma “saidinha” e não retornou.

LEIA TAMBÉM: