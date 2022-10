VÍDEO: Incêndio destrói moradias localizadas embaixo de viaduto, na Zona Leste de SP

Um incêndio destruiu diversas moradias em uma comunidade instalada na Rua Manoel Graça, embaixo do Viaduto Engenheiro Alberto Brada, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 23h30 de quarta-feira (12) e os trabalhos de combate só foram encerrados na madrugada desta quinta-feira (13). Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

23h30 Agora, fase de rescaldo no combate ao incêndio, 11 viaturas no atendimento na rua Manoel Graça (viaduto Eng Alberto Badra), 100, Tatuapé, sem vítimas até o momento, aguardo informações do local.#193I pic.twitter.com/P5UoXW2Tal — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 13, 2022

Um vídeo divulgado pelos bombeiros mostrou que o fogo danificou várias moradias, que estavam localizadas bem embaixo do viaduto, que fica no bairro da Penha e liga a rodovia Fernão Dias e a Marginal Tietê à Avenida Aricanduva.

Os moradores foram retirados das casas para os trabalhos de combate às chamas e, felizmente, ninguém se feriu. No total, nove viaturas dos bombeiros foram necessárias na operação.

Até esta manhã, os moradores não tinham sido liberados para retornarem ao local. Alguns seguiram para a casa de parentes e amigos, outros seguiam nas imediações na esperança de conseguir recuperar algum objeto na moradia.

As causas do incêndio são desconhecidas.

