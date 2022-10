VÍDEO: Homem armado invade restaurante japonês e mata dois clientes no litoral de São Paulo

Um homem armado invadiu o restaurante japonês Katsuya, localizado na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, e matou dois clientes, na noite de quarta-feira (12). Em seguida, o criminoso, que era foragido da Justiça, fugiu e fez reféns em uma pizzaria. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do crime e quando ele foi preso pela Polícia Militar (veja abaixo).

O crime ocorreu por volta das 23h na Avenida Mallet, no bairro Canto do Forte.Câmeras de segurança mostraram que o autor do ataque se aproximou do restaurante e atirou contra um rapaz que estava na porta do estabelecimento. Logo depois, ele entrou no local e efetuou mais disparos. Um segundo cliente foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), uma das vítimas, que morreu na hora, tinha 25 anos e morava no Guarujá, também no litoral paulista. Já a outra era um homem de 67 anos, que chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Municipal Irmã Dulce.

Depois do ataque ao restaurante, o criminoso fugiu e fez reféns em uma pizzaria. Outro vídeo mostra quando ele foi preso por policiais militares. Ninguém ficou ferido no local.

“Quando ele chegou na pizzaria, ele ainda fez mais três pessoas de refém. A PM precisou de reforço para conseguir prender o indivíduo”, relatou o delegado Alex do Nascimento.

Depois de preso, o atirador, que tem 35 anos, foi levado para a delegacia. Lá, foi constatado que ele foi condenado há 14 anos de prisão por um homicídio, mas estava foragido da Justiça depois que deixou a cadeia para uma “saidinha” e não retornou.

A motivação do ataque segue desconhecida. O delegado ressaltou que o caso continua a ser investigado.

