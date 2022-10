Quina paga R$ 5,5 milhões hoje; veja os números sorteados

A Quina continua com seu prêmio acumulado para o sorteio desta quinta-feira (13). O apostador que acertar as cinco dezenas vai levar para casa R$ 5,5 milhões, de acordo com o site da Caixa.

Veja os números sorteados para a Quina:

22, 50, 52, 64, 75

Apesar de ninguém ter levado a bolada máxima da Quina desta terça-feira, 76 pessoas marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 5.105,13 cada. Outras 5.683 fizeram o terno (três acertos) e estão R$ 65,02 mais ricas.

Como apostar

Para tentar a sorte na Quina é simples: basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Veja resultado da Dupla Sena

O concurso 2430 da Dupla Sena vai pagar no primeiro sorteio R$ 17,5 milhões. Confira os números:

1º sorteio

10, 24, 33, 39, 45, 50

2º sorteio

11, 14, 20, 21, 25, 43

Confira o resultado da Lotomania 2377

04, 11, 13, 15, 27

28, 37, 41, 55, 61

66, 69, 70, 73, 76

84, 90, 94, 98, 99

Hoje tem também Timemania

24, 34, 53, 54, 67, 61, 71

Time do Coração: 05 (Aparecidense/GO)