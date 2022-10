Pronto para a Mega-Sena de R$ 16,4 milhões? Veja os números sorteados

A Mega-Sena de hoje, concurso 2528, está com prêmio acumulado para o sorteio desta quinta-feira. Quem acertar as cinco dezenas vai levar para casa uma bolada estimada em R$ 16,4 milhões.

Os números sorteados para a Mega-Sena desta quinta-feira são:

04, 15, 22, 53, 56, 60

Sorteio de sábado

No sorteio do último sábado (8), ninguém levou o prêmio da loteria. Ao todo, 80 apostas ganharam R$ 40.771,81 cada pelo acerto da quina (cinco pontos) e 4.182 receberam R$ 1.114,21 pela quadra (quatro pontos). Veja os números sorteados no sábado.

Como jogar

Para tentar a sorte na Mega-Sena, o apostador deve preencher o volante com entre seis e quinze números. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. O preço aumenta à medida que o apostador marca mais de 6 dezenas no volante, podendo ultrapassar a casa dos R$ 20 mil. Ganham apostadores que acertarem 6, 5 ou quatro dezenas.

Quem quiser pode deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Veja resultado da Dupla Sena

O concurso 2430 da Dupla Sena vai pagar no primeiro sorteio R$ 17,5 milhões. Confira os números:

1º sorteio

10, 24, 33, 39, 45, 50

2º sorteio

11, 14, 20, 21, 25, 43

Confira o resultado da Lotomania 2377

04, 11, 13, 15, 27

28, 37, 41, 55, 61

66, 69, 70, 73, 76

84, 90, 94, 98, 99

Hoje tem também Timemania

24, 34, 53, 54, 67, 61, 71

Time do Coração: 05 (Aparecidense/GO)