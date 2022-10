Policiais encontram cemitério clandestino na Grande São Paulo; cinco corpos estavam no local

Um cemitério clandestino foi encontrado por policiais civis e guardas civis municipais em uma área de mata em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Pelo menos cinco corpos já em estado avançado de decomposição estavam em um terreno localizado na Rua Jatobá, no bairro Pinheirinho.

De acordo com a Polícia Civil, os restos humanos foram retirados do local na terça-feira (11) e encaminhados para exames de identificação no Instituto Médico Legal (IML). Além disso, a corporação vai cruzar os dados das vítimas com os de pessoas desaparecidas.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que os trabalhos de investigação continuam “visando à identificação das vítimas e ao esclarecimento dos fatos”.

Já a Prefeitura de Embu das Artes destacou que a Guarda Civil, em operação conjunta com a Polícia Civil, localizou os corpos de quatro homens e uma mulher no cemitério clandestino após o recebimento de uma denúncia anônima.

Mais corpos

Conforme a Polícia Civil, outros corpos foram encontrados na mesma região desde o começo deste ano. No total, foram 18, sendo que 12 deles foram identificados. Nenhuma dessas vítimas moravam em Embu das Artes.

No fim de setembro, policiais já estiveram na mesma mata em que o cemitério clandestino foi identificado e encontraram três covas, sendo que lá dentro havia dois corpos e uma ossada. A perícia comprovou que se tratava de um casal de Itapecerica da Serra, que sumiu no fim de maio deste ano, e um rapaz que também estava desaparecido desde janeiro passado.

