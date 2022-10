Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 17 milhões

Mega-Sena pode pagar R$ 17 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas nesta quinta-feira (Reprodução)

O concurso 2528 da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quinta-feira (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar o prêmio de R$ 17 milhões. O concurso ocorre hoje, excepcionalmente, pois na quarta-feira (12) foi feriado em celebração à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

A loteria está acumulada, já que ninguém acertou as seis dezenas do concurso do último sábado (8).

Na ocasião, os números sorteados foram:

08, 19, 29, 38, 48, 56

Ao todo, 80 apostas ganharam R$ 40.771,81 cada pelo acerto da quina (cinco pontos) e 4.182 receberam R$ 1.114,21 pela quadra (quatro pontos).

Apostas para o sorteio de hoje

Quem quiser tentar a sorte deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Os palpites podem ser feitos até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelas canais digitais da Caixa.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço e maiores as chances de faturar o prêmio milionário.

