Máxima alcança os 30ºC nesta quinta-feira em São Paulo, indica previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje em São Paulo Pixabay (Divulgação)

A quinta-feira (13) na cidade de São Paulo vai ser quente, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

A temperatura máxima vai alcançar nada menos do que 30ºC, por volta das 14h. A mínima, por sua vez, fica na casa dos 18ºC, bem no início da manhã.

O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com volume estimado em 5mm. Nuvens em quantidade também serão presença garantida à noite, quando as precipitações cessam.

A umidade do ar vai variar entre 27% e 81%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol se põe às 18h10.

E qual a previsão para sexta-feira?

Na sexta-feira (14), quem gosta de calor vai ficar chateado. Isso porque o clima vai sofrer uma mudança brusca, e os termômetros não devem passar dos 24ºC. A mínima será de 17ºC.

O paulistano pode esperar um “sextou” de sol com muitas nuvens, seguido por períodos de chuva a qualquer hora do dia.