Lotofácil: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Após o feriado, a Lotofácil retorna nesta quinta-feira com sorteio de um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil hoje são:

02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Sortudo levou mais de R$ 735 mil

No último concurso, realizado na terça-feira (11), um apostador levou, sozinho, prêmio no valor de R$ 735.650,50 referente ao concurso 2636 da Lotofácil. Não é possível saber a origem da aposta, já que ela foi feita por meio do canal eletrônico.

Ao todo, 417 pessoas marcaram 14 pontos e ganharam R$ 528,43 cada. Outras 15.244 acertaram 13 dezenas e vão levar para casa apenas R$ 25.

Como apostar

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Veja resultado da Dupla Sena

O concurso 2430 da Dupla Sena vai pagar no primeiro sorteio R$ 17,5 milhões. Confira os números:

1º sorteio

10, 24, 33, 39, 45, 50

2º sorteio

11, 14, 20, 21, 25, 43

Confira o resultado da Lotomania 2377

04, 11, 13, 15, 27

28, 37, 41, 55, 61

66, 69, 70, 73, 76

84, 90, 94, 98, 99

Hoje tem também Timemania

24, 34, 53, 54, 67, 61, 71

Time do Coração: 05 (Aparecidense/GO)