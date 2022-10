Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta quinta

O concurso 2637 da Lotofácil, que será sorteado na noite desta quinta-feira (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Na quarta-feira (12) não foi realizado o sorteio em função do feriado em celebração à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Sortudo levou mais de R$ 735 mil

No último concurso, realizado na terça-feira (11), um apostador levou, sozinho, prêmio no valor de R$ 735.650,50 referente ao concurso 2636 da Lotofácil. Não é possível saber a origem da aposta, já que ela foi feita por meio do canal eletrônico.

Confira as 15 dezenas sorteadas na terça-feira:

01, 03, 04, 05, 07

08, 09, 10, 11, 13

15, 18, 22, 24, 25

Ao todo, 417 pessoas marcaram 14 pontos e ganharam R$ 528,43 cada. Outras 15.244 acertaram 13 dezenas e vão levar para casa apenas R$ 25.

