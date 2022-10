Licenciamento 2022: carros com placa 7 e 8 têm até dia 31 para quitar taxa

Proprietários de carro em São Paulo com placas final 7 e 8 têm até o próximo dia 31 para pagar a taxa do licenciamento anual obrigatório de 2022.

Após esse prazo, quem for pego andando com carro sem licenciamento pode ter seu automóvel guinchado para o pátio do Detran-SP. Além dos honorários do guincho e da estadia do pátio, terá que pagar multa de R$ 293,47 e terá sete pontos acrescentados à sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O pagamento pode ser feito diretamente nos guichês bancários apenas com o número do Renavam. A taxa para todos os veículos é de R$ 144,86 e pode também ser paga em casas lotéricas ou pelo internet banking.

SEM MULTA EM ATRASO

O sistema bancário, entretanto, não aceitará o pagamento da taxa do licenciamento 2022 se o carro estiver com multa em atraso ou parcelas do IPVA sem pagamento. Nestes casos, será necessário primeiro quitar todos os débitos atrasados e esperar o Detran-SP dar baixa na dívida para que o sistema do banco autorize a quitação do licenciamento.

e-CRLV

Desde 2020 o Detran não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.