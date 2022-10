Homem é preso suspeito de tentar abusar de funcionária em estação da CPTM, em São Paulo

Funcionária foi vítima de tentativa de abuso sexual na Linha 10-Turquesa da CPTM Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Um homem foi preso após tentar abusar sexualmente de uma funcionária terceirizada que presta serviços para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na Linha 10-Turquesa, na Zona Leste de São Paulo, na quarta-feira (12). A vítima conseguiu fugir e pediu socorro aos seguranças da estação, que detiveram o suspeito e acionaram a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava em um banheiro da estação de trem que é restrito para funcionários, quando o homem entrou no local. Ele partiu para cima dela e tentou fechar a porta com o objetivo de cometer o abuso sexual. Mas a vítima reagiu e conseguiu escapar.

Com a chegada da PM, o homem foi levado ao 56º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que os envolvidos prestaram depoimento e o caso segue em investigação.

A CPTM não se pronunciou sobre o caso.

Casos de violência nas estações

Um levantamento feito pela TV Globo, divulgado no mês passado, mostra que pelo menos mais 15 casos de violência foram registrados neste ano no sistema de transporte metropolitano de São Paulo neste ano.

Houve duas ocorrências em que a vítima foi baleada. Já em seis casos, ocorreu esfaqueamento. Outros sete registros são de roubos, sendo um deles um arrastão. Todas as ocorrências foram registradas dentro dos trens, nas plataformas ou nas dependências das estações tanto do Metrô quanto da CPTM.

LEIA TAMBÉM: