Acusado de estupro em MG teria feito outras duas vítimas e polícia revela novos detalhes

Detido e acusado de estuprar uma jovem na última quarta-feira (5), enquanto a estudante voltava da faculdade, segundo a polícia, o homem de 26 anos teria feito ao menos outras duas vítimas, fazendo com que as autoridades trabalhem agora com a hipótese de um possível modus operandi.

Segundo explica o portal BHAZ, depois da divulgação das imagens, que rapidamente repercutiram, uma das vítimas procurou a polícia e afirmou ter sido agredida sexualmente pelo mesmo sujeito em 2021.

Homem acusado de estupro já tem histórico policial

A investigação prévia da polícia confirmou que o homem de 26 anos, atualmente sem trabalho fixo, já tem uma ficha criminal envolvendo casos de furto e roubo. A análise das autoridades determinou ainda que em 2013, quando na época era menor de idade, ele foi apreendido por outro estupro.

Leia também estas notícias de nosso site:

O ‘modus operandi’ do homem acusado

Para a polícia, o sujeito segue o mesmo padrão de ataque às vítimas: ele as enforca até perderem a consciência, estupra e foge levando seus pertences.

Agora, com a imagem do agressor divulgada, as autoridades fazem um apelo para que as pessoas que o reconheçam busquem a delegacia mais próxima para fazer suas denúncias.

+ Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos: