Programa que atende vítimas de violência sexual ganha novo endereço em São Paulo

O novo Hospital da Mulher, localizado no Centro da cidade de São Paulo, recebeu as instalações do programa Bem-Me-Quer, informou a Prefeitura na última terça-feira (11). A expectativa é que, a partir de agora, o número de atendimentos às vítimas de violência sexual seja ampliado.

O serviço terá suas atividades transferidas do Hospital Pérola Byington para a recém-inaugurada unidade de saúde na Avenida Rio Branco, nos Campos Elíseos.

A iniciativa estadual oferece atendimento integrado, em uma parceria entre as secretarias da Saúde e de Segurança Pública, além da Defensoria Pública do Estado. As vítimas poderão registrar o boletim de ocorrência e realizar, no local, o exame de corpo de delito com profissionais do IML (Instituto Médico Legal). Também receberão orientação gratuita da Defensoria.

Como vai funcionar

O Bem-Me-Quer funcionará 24 horas por dia e contará com equipe multidisciplinar especializada, composta por ginecologistas, pediatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, médicas legistas entre outros, sem a necessidade de encaminhamento a outro serviço de saúde para o atendimento.

“Todas as vítimas recebem o apoio à prevenção da gravidez decorrente da violência sexual, incluindo a realização dos abortos previstos em lei, tratamentos para traumatismos genitais, contracepção de emergência, medicação para evitar infecções por HIV, hepatites e outras infecções sexualmente transmissíveis”, disse o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

“Esse programa é um bom exemplo do que a união das instituições pode fazer para favorecer a população”, afirmou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, enquanto o governador de São Paulo em exercício, Carlão Pignatari, destacou a importância do atendimento das vítimas com dignidade. “É nossa obrigação atender bem esse público. Nosso sonho é que esse lugar fique vazio, mas se ele for necessário, terá o melhor serviço possível.”

LEIA TAMBÉM: