Previsão: Veja como ficam os termômetros na cidade de São Paulo neste feriado

Está de folga nesta quarta-feira (12)? Pois então pode comemorar! O feriado de Nossa Senhora Aparecida será de altas temperaturas na cidade de São Paulo, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

A máxima vai alcançar os 30ºC, ao meio-dia. Já a mínima vai ficar na casa dos 18ºC, às 20h.

O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde - há 90% de chances de precipitações de 5mm. À noite, espera-se a presença de muitas nuvens, mas sem chuva.

A umidade do ar vai varia entre 24% e 47%.

Ainda segundo a previsão do tempo, o sol vai se pôr às 18h10.

E por falar em feriado...

Diversos serviços estarão à disposição da população da cidade de São Paulo hoje, enquanto outros terão seus horários de funcionamento alterados.

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h. Os endereços podem ser consultados na página Vacina Sampa.

A população poderá aproveitar o feriado para visitar normalmente os parques municipais naturais e urbanos, pois funcionarão regularmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Já o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso para carros e caminhões nesta quarta-feira. As Zonas Máximas de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e aos Fretados (ZMRF) também estão suspensas. Já a circulação de veículos pelas faixas exclusivas de ônibus está liberada durante todo o dia.

A Ciclofaixa de Lazer será montada a partir das 7h e funcionará até as 16h. A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local.

