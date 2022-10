Justiça manda soltar José Dumont; ator será monitorado por tornozeleira eletrônica

A desembargadora Suimei Meira Cavalieri mandou soltar o ator José Dumont, preso em flagrante no Rio de Janeiro por armazenar pornografia infantil. A decisão foi tomada após sessão de julgamento na última terça-feira (11).

“Por unanimidade, concederam parcialmente a ordem, para relaxar a prisão do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, mas com imposição sustitutiva de caltelares alternativas, nos termos do voto do relator”, escreveu a magistrada, presidente em exercício da 3ª Câmara Criminal.

Na decisão, foi determinado que o ator seja monitorado a partir de agora por tornozeleira eletrônica.

A prisão preventiva foi afastada porque, segundo o Tribunal de Justiça, o ator está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas e, “de acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação.

Prisão de Dumont e consequências

José Dumont, de 72 anos, foi preso no último dia 15 de setembro. Ele foi flagrado por policiais com imagens de sexo envolvendo crianças em seu computador e celular durante as investigações sobre o suposto abuso sexual de um adolescente de 12 anos. A defesa do artista nega as acusações.

Paraibano, Dumont tem mais de 40 anos de carreira e, só na TV Globo, participou de mais de 15 novelas e séries. Entre elas está a novela “Nos Tempos do Imperador”, a série “Carga Pesada”, e o especial “Morte e Vida Severina”, que ganhou o Emmy Internacional.

Ele estava escalado para integrar o elenco da novela “Todas as Flores”, no Globoplay, mas foi retirado do projeto após envolvimento no crime.

O festival CineFantasy, que foi realizado em setembro mês, em São Paulo, também desistiu de homenagear o artista após o escândalo.

