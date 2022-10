Professora que fez gesto nazista em sala de aula é demitida e investigada pelo Ministério Público

A professora de redação que viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo vestida uma camiseta com o desenho da bandeira do Brasil e fazendo uma saudação nazista dentro de uma sala de aula, em Ponta Grossa, no Paraná, foi demitida da escola. Além disso, o Ministério Público diz que recebeu uma série de denúncias contra a docente e que instaurou uma investigação sobre o caso.

Professora faz saudação nazista em escola de Ponta Grossa pic.twitter.com/01Ap8URqrO — Julinho Bittencourt (@JotaBittencourt) October 10, 2022

As imagens foram filmadas dentro do Colégio Sagrada Família, no último sábado (8). No vídeo, é possível ver a professora em pé na frente da sala, enquanto toca uma música. Ela, então, coloca a mão na cabeça, em um gesto de continência, e estica o braço, em uma referência à saudação nazista que era feita a Adolf Hitler.

Ainda é possível ver que a professora, identificada como Josete, usava bottons de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição no segundo turno das eleições.

Após a repercussão negativa do caso, o Colégio Sagrada Família divulgou uma nota, na qual destacou que não compactua com a postura da professora e que estava “tomando as medidas cabíveis” (veja a íntegra abaixo). Mas, em entrevista ao “Estadão”, a diretora-geral da instituição de ensino, irmã Edites Bet, informou que a escola decidiu demitir a profissional.

O advogado da professora, Alexandre Jorge, destacou que a docente “não compactua com qualquer ato de nazismo” e afirmou que as imagens foram “retiradas de contexto”.

“Ela colocou um hino, bateu aquela continência, e alguns alunos que têm a posição contrária a dela, que são do candidato Lula, começaram querer induzir para esse lado de que ela estava fazendo o símbolo do nazismo”, afirmou o defensor.

Já o Ministério Público do Paraná destacou que recebeu uma série de reclamações sobre o caso e que a 15ª Promotoria de Justiça (da Educação) e a 8ª Promotoria de Justiça (Criminal), ambas de Ponta Grossa, investigam o ocorrido.

Veja abaixo a nota do colégio na íntegra:

“Em respeito a nossa comunidade escolar, Pais, Alunos e a todos que interesse tiverem sobre o ocorrido com uma de nossas professoras da 3ª Série do Ensino Médio, afirmamos que não compactuamos e não concordamos com a postura da Professora e também repudiamos qualquer manifestação alusiva ao teor do vídeo.

O Colégio Sagrada Família em Ponta Grossa – PR tem uma história pautada pela lisura em suas ações e respeito à comunidade, por isso repudia ações que venham a ferir os valores da vida, da moral e da ética.

Bem como, em relação à funcionária envolvida nos fatos, por se tratar de questão “interna corporis”, foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.”

