Prefeitura de São Paulo oferece atrações especiais para crianças neste feriado

Neta quarta-feira (12) se comemora o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A data também marca o Dia das Crianças. Assim, a Prefeitura de São Paulo preparou uma lista de atrações voltadas exclusivamente para os pequenos na Capital.

Confira as atividades:

Planetário do Carmo

O Planetário do Carmo terá uma programação especial neste 12 de outubro. O equipamento estará aberto das 11h às 17h e contará com as seguintes atrações:

11h às 12h: Sessão de Planetário “O Show da Luna”

12h às 13h30: Oficina “Lançamento de Foguetes”

13h30 às 14h30: Sessão de Planetário “O Show da Luna”

15h às 16h: Sessão Cidadã de Planetário “Hoje no Céu”

16h30 às 17h30: Sessão Cidadã de Planetário “Janela para o Universo”

18h às 19h: Sessão Cidadã de Planetário “A Escuridão da Noite”

O Show da Luna

Apaixonada por ciências, Luna adora fazer experimentos e brincar de faz de conta. Quando começa uma investigação, não desiste até encontrar uma resposta ou uma pergunta, que sempre traz mais outras como “Por que as estrelas cintilam?”, “Dá para andar nos anéis de Saturno?”, “Existe vida em Marte?”, “Por que Plutão não é mais um planeta?”, “O que são constelações?”. Luna vai investigar estas e muitas outras questões científicas nesta viagem interativa e musical pelo espaço.

Parceria: Pinguim Content

Vagas: 168

Valor: R$ 4 inteira e R$ 2 meia

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil

Público: Recomendada para crianças de 3 a 5 anos

Oficina de lançamento de foguetes

A atividade mostra como um veículo espacial consegue sair da Terra, simulando um programa espacial desde a construção até o lançamento do foguete.

Vagas: 30

Valor: Gratuito

Inscrições: No local do evento por ordem de chegada

Público: Recomendada a partir de 5 anos

Confira as sessões cidadãs:

Planetário “Hoje no Céu”

Os recursos do Planetário permitem a contemplação de um céu repleto de estrelas, como se não existisse poluição atmosférica. Uma sessão especial será apresentada todos os sábados e domingos e, durante ela, será exibido, ao vivo, o que de interessante pode ser observado no céu do dia da apresentação em São Paulo ou em alguma outra data e local a ser revelado no momento.

Vagas: 168

Valor: Gratuito

Inscrições: No local do evento, por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil

Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos

Janela para o universo

Durante a sessão será abordado como o telescópio espacial Hubble pôde nos ensinar sobre os planetas próximos ao sistema solar até as galáxias mais distantes e o que há escuridão do céu profundo. A partir de agora, suas imagens poderão ser associadas com o mais recente telescópio espacial: James Webb.

Vagas: 168

Valor: Gratuito

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil

Público: a partir de 5 anos

A Escuridão da Noite

O público conhecerá o verdadeiro céu da cidade de São Paulo e fará uma viagem imersiva pelo universo, tendo uma visão de introspecção e contemplação sobre a vida e o tempo. Conhecerá lendas e mitos, além de se aprofundar em algumas das mais recentes descobertas astronômicas.

Vagas: 168

Valor: Gratuito

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil

Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos

Voltando a ser criança

O Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes irá oferecer uma programação especial para o público infantil, com o evento “Voltando a ser criança”. Os pequenos poderão participar de brincadeiras, danças, apresentações circenses, atividades educacionais e esportivas, entre outras.

O cinema do Circuito SPCine também irá abrir durante o feriado, oferecendo diversas opções de filmes gratuitos. Para conferir a programação de filmes durante o feriado basta acessar o site.

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cidade Tiradentes

Dia: 12 de outubro

Horário: 12h às 17h

