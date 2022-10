Pernas são entregues à família de amputado em caixa de papelão; recado acompanhava membros de paciente

Um homem de 46 anos teve as duas pernas amputadas após um acidente de moto no último domingo (9), e sua família recebeu os membros em uma caixa de papelão do hospital. O caso aconteceu no Tocantins.

Segundo o portal de notícias “G1″, a família do pedreiro Deonir Teixeira da Paixão informou que foi chamada no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins para assinar um termo e ficar com os membros.

“O hospital nos entregou em mãos. Disseram que se a gente não recebesse para enterrar eles iriam descartar no lixo hospitalar. Não avisaram nada de que iriam enterrar ou incinerar tudo direitinho”, disse uma sobrinha do paciente à reportagem.

Após o caso vir à tona, a Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins disse, em nota, que, em casos de amputação, a unidade hospitalar deve informar a família do paciente sobre a necessidade do procedimento e oferecer a escolha de levar os membros ou deixar o descarte a cargo do serviço de saúde.

Ainda segundo a Pasta, houve falha na comunicação sobre o descarte dos membros no caso envolvendo Deonir.

Recado

Como se não bastasse, as duas pernas do pedreiro foram entregues com uma mensagem descrevendo o conteúdo, conforme informou o “UOL”.

“Membro inferior direito sem o pé e membro inferior esquerdo com o pé. Obs: falta um pedaço da perna direita também”, dizia o texto.

Os familiares do pedreiro disseram estar muito abalados com a situação. Deonir foi encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Palmas, e a funerária aguardava uma documentação para enterrar as pernas dele no mesmo jazigo em que está seu pai.

