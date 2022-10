Médico improvisa e coloca luva cirúrgica no lugar de bolsa de colostomia em paciente no PR

Um paciente de 35 anos teve uma luva cirúrgica colocada no lugar de uma bolsa de colostomia em em Curitiba, no Paraná.

João Carlos dos Santos contou que precisava do aparelho coletor enquanto se recuperava de um procedimento no rim. Ao ir ao Centro Clínico Pinheirinho, unidade da NotreDame Intermédica, para colocar o item, porém, o médico disse que a instituição estava sem a bolsa. O profissional, então, colocau a luva em substituição. O caso aconteceu em 22 de setembro.

“O médico falou que era medicina de guerra e colocou uma luva improvisando o procedimento. Saí da clínica com aquela luva pendurada na barriga, vazando muito. Em casa eu não tinha controle. Fiquei encharcado de secreção... Minhas roupas e cobertores ficaram todos molhados”, disse o rapaz, segundo reportagem do “G1″.

‘Ficha caiu’

Segundo João, o procedimento era temporário, já que o médico pediu para vê-lo novamente no outro dia. Mesmo assim, ele disse ter se sentido constrangido.

“O médico queria ver a quantidade de secreção que estava saindo [...]. Como não tinha a bolsa de colostomia, ele improvisou e, no momento, eu até me achei bem acolhido, ele estava sendo simpático. Depois que caiu minha ficha. Pensei: ‘Cara, o que eu to fazendo com isso aqui?’. Aí pedi ajuda para uma amiga”, revelou ao “G1″.

O que diz a empresa

A NotreDame Intermédica lamentou o ocorrido e disse, em nota, que desligou o médico da equipe. Também afirmou que o paciente está bem e tendo suas demandas “assistidas”.

Confira a nota do Centro Clínico Pinheirinho na íntegra:

“A prioridade da empresa é oferecer o melhor atendimento aos clientes. Por isso, a companhia lamenta profundamente o ocorrido, que possa ter gerado algum desconforto ao paciente.

Por esse motivo, assim que houve conhecimento dos fatos, o médico foi desligado, o paciente foi acolhido, e todas as suas demandas estão assistidas.

O paciente está bem e em continuidade ao seu tratamento ambulatorial. A companhia preza pelo bem-estar do paciente sempre e está em contato direto e à disposição do beneficiário para melhor assisti-lo”.

