Lotofácil tem 19 ganhadores na faixa principal; cada um dos sortudos levou para casa R$ 53 mil

Lotofácil volta a ser sorteada hoje com prêmio de R$ 1,5 milhão (Metro)

O concurso 2635 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de segunda-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, foi bastante concorrido. No total, 19 apostadores acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um deles ganhou R$ 53.908,96.

Os ganhadores são das cidades de Juazeiro (BA), dois de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Conceição das Alagoas (MG), Januária (MG), Campo Grande (MS), dois de Campina Grande (PB), Balneário Camboriú (SC), Americana (SP), Campinas (SP), Estrela D’Oeste (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jacareí (SP), Lindóia (SP), Pompéia (SP), Rio Claro (SP) e São Paulo (capital).

Os números sorteados na noite de segunda-feira foram:

02, 04, 05, 06, 08

10, 11, 13, 14, 15

17, 20, 21, 23, 25

Outros 1.512 apostadores acertaram 14 pontos e ganharam, cada um, R$ 202,91. Já outras 23.266 pessoas marcaram 13 acertos e vão receber R$ 25.

Loteria volta hoje

A Lotofácil volta a ser sorteada na noite desta terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para fazê-lo em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

