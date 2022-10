Eleições 2022: Lula e Bolsonaro se enfrentam em debate no próximo domingo, na Band

Lula e Bolsonaro se enfrentam em um debate no dia 16 pela primeira vez após o primeiro turno das eleições Foto: Reprodução

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República, se enfrentam em um debate na TV Bandeirantes no próximo domingo (16), a partir das 20h.

Esse será o primeiro embate dos candidatos depois da realização do primeiro turno das eleições, quando ex-presidente Lula terminou na frente, com 48,43% dos votos, o equivalente a 57.259.504, enquanto o presidente Bolsonaro, que tenta a reeleição, ficou com 43,2%, o equivalente a 51.072.345 dos votos válidos.

O evento será realizado em parceria com o jornal “Folha de S. Paulo”, portal UOL e TV Cultura. As assessorias de ambos os candidatos confirmaram a presença deles.

Além de Lula e Bolsonaro, disputaram o primeiro turno os candidatos Simone Tebet (MDB), que ficou em terceiro lugar na votação, com 4,16%, e o pedetista Ciro Gomes, que teve 3,04% dos votos válidos. Os demais candidatos não atingiram individualmente 1% de votos válidos.

O segundo turno das eleições será realizado no próximo dia 30 de outubro.

Mais debates

Além do debate da TV Bandeirantes, estão previstos pelo menos mais quatro encontros entre os presidenciáveis, mas eles ainda dependem de confirmações dos candidatos. São eles: