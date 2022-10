Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de 12 de outubro

Circulação de ônibus no feriado do dia 12 será equivalente a de um sábado (Rovena Rosa/Agência Brasil)

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na quarta-feira (12), diversos serviços estarão à disposição da população da cidade de São Paulo, enquanto outros terão seus horários de funcionamento alterados.

Confira o que abre e o que fecha na Capital amanhã e se programe:

Saúde

Na quarta-feira algumas unidades de saúde na Capital terão o funcionamento alterado. As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h. Os endereços podem ser consultados na página Vacina Sampa.

Estarão abertos:

Hospitais municipais;

Prontos-socorros municipais;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192);

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 12h – das 7h às 19h;

AMAs/UBSs Integradas - das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Estarão fechados:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

Ambulatórios de Especialidades (AEs);

Hospitais Dia (HD) 12h;

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II;

Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos);

Centros Especializados em Reabilitação (CERs); Unidades da Rede Municipal Especializada em infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)/Aids;

Hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos; Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis).

Além desses equipamentos, os Hospitais Dia (HD) 24h e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III atenderão apenas demandas internas. Já a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ) estarão em regime de plantão.

Parques municipais

A população da cidade de São Paulo poderá aproveitar o feriado para visitar normalmente os parques municipais naturais e urbanos, pois funcionarão regularmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Rodízio e Transporte

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para carros e caminhões nesta quarta-feira. As Zonas Máximas de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e aos Fretados (ZMRF) também estarão suspensas. Já a circulação de veículos pelas faixas exclusivas de ônibus estará liberada durante todo o dia.

A Ciclofaixa de Lazer será montada a partir das 7h e funcionará até as 16h. A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local.

SPTrans

O atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será normal, das 6h às 22h. O Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechados, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira (13).

Já o Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, não realizará atendimento na quarta-feira. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local.

A circulação dos coletivos no feriado será equivalente a de um sábado.

Mercados e Sacolões

Central de Abast. Leste - 7h às 13h

Central de Abast. Pátio Pari - 4h às 18h

Mercado Guaianases - 8h às 13h

Mercado Ipiranga - 8h às 13h

Mercado Lapa - Fechado

Mercado Penha - 8h às 13h

Mercado Pinheiros - 8h às 15h

Mercado Pirituba - 7h às 14h

Mercado São Miguel - Fechado

Mercado Sapopemba - 8h às 13h

Mercado Teotônio Vilela - 8h às 17h

Mercado Tucuruvi - 8h às 13h

Mercado Vila Formosa - 8h às 13h

Sacolão Avanhadava - 7h às 14h30

Sacolão Bela Vista - 8h às 14h

Sacolão Brigadeiro - 8h às 14h

Sacolão Butantã - 7h às 13h30

Sacolão Cid. Tiradentes – 8h às 15h

Sacolão City Jaragua - 8h às 16h

Sacolão Cohab Adventista - 8h às 14h20

Sacolão da Lapa - 9h às 13h

Sacolão Estrada do Sabão - 7h às 14h

Sacolão Freguesia do Ó - 7h às 14h

Sacolão Jaguaré - 7h às 14h

Sacolão Jaraguá - 8h às 14h

Sacolão João Moura - 7h às 18h

Sacolão Rio Pequeno - 8h às 14h

Sacolão São Miguel - Fechado

Esporte

Os centros esportivos seguirão os horários habituais para o feriado. Funcionarão normalmente e no final de semana serão seguidos os horários corriqueiros.

FAB LAB Livre SP, Telecentros e Descomplica SP

Os equipamentos estarão com todas suas unidades fechadas no dia 12, retomando as atividades no dia 13.

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – fechado

Beco do Pinto – aberto das 9h às 17h

Bibliotecas de Bairro - fechadas

Biblioteca Mário de Andrade – Coleção Circulante e Sala Infantil - aberta das 9h às 18h e das 10h15 às 16h45, respectivamente

Hemeroteca - aberta das 9h às 18h

Auditório - 19h espetáculo “Pequeno Oratório do Poeta para o Anjo”

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal- fechadas

Bosques de Leitura - fechados

Capela do Morumbi – aberta das 9h às 17h

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Julio Guerra Casa Amarela) – fechada

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta das 9h às 17h

Casa de Cultura Brasilândia – aberta

Casa de Cultura Butantã - aberta

Casa de Cultura Campo Limpo - aberta

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão) - aberta

Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue) - aberta

Casa de Cultura Guaianases - fechada

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) – fechada

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - fechada

Casa de Cultura Itaim Paulista - fechada

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) - aberta

Casa de Cultura Júlio Guerra - fechada

Casa de Cultura M’ Boi Mirim - fechada

Casa de Cultura de Parelheiros - em reforma

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) - fechada

Casa de Cultura São Mateus - fechada

Casa de Cultura São Miguel Paulista (Antonio Marcos) - aberta

Casa de Cultura São Rafael - aberta

Casa de Cultura Tremembé - fechada

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) - fechada

Casa do Bandeirante – aberta das 9h às 17h

Casa do Grito - aberta das 9h às 17h

Casa do Modernista - aberta das 9h às 17h

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui) - aberta das 9h às 17h

Casa do Tatuapé - aberta das 9h às 17h

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio de Almeida Prado) - aberto das 12h às 18h

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso - aberto das 10h às 22h

Centro Cultural da Penha - aberto das 11h às 17h

Centro Cultural de Vila Formosa - aberto das 10h às 18h

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) - aberto das 13h às 18h

Centro de Culturas Negras - aberto das 7h às 21h

Centro Cultural Olido - aberto das 14h às 19h

Centro Cultural Santo Amaro - aberto das 10h às 18h

Centro Cultural Tendal da Lapa - fechado

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes: aberto das 09h às 20h

Centro da Memória do Circo- aberto das 13h às 18h

Centro de Referência da Dança- CRD- fechado

Chácara Lane - aberta das 9h às 17h

Escola Municipal de Bailado - fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística - fechada

Escola Municipal de Música - fechada

Fundação Teatro Municipal/Praça das Artes- verificar programação no site

Hemeroteca - atendimento mediante agendamento

Monumento à Independência (Cripta Imperial) - aberta das 9h às 17h

Pavilhão das Culturas Brasileiras - fechado

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - aberto das 10h às 19h

Ponto de Leitura Piqueri - fechado

Ponto de Leitura Jardim Lapena - fechado

Sitio Morrinhos - aberto das 9h às 17h

Solar da Marquesa de Santos - aberto das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita - aberto das 14h às 18h

Teatro Artur Azevedo - aberto das 10h às 17h

Teatro Cacilda Becker - aberto das 10h às 23h30

Teatro Flávio Império - estará aberto das 6h às 19h

Teatro João Caetano - aberto das 10h às 18h

Teatro Paulo Eiró - das 10h às 22h

