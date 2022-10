Brasileiro leva tiro na cabeça durante atentado em Israel e está em estado grave, dizem parentes

O brasileiro David Morel, de 30 anos, que é agente de segurança do governo israelense, está entre as vítimas de um atentado registrado em um posto de controle do exército em Jerusalém Oriental, no campo de refugiados palestinos em Shuafat. De acordo com informação dos familiares, ele levou um tiro na cabeça e está internado, em coma, com quadro de saúde considerado grave.

O caso aconteceu na noite do último sábado (8), quando um homem armado se aproximou do posto de controle de Shuafat e abriu fogo. Além de acertar o brasileiro e deixar mais uma pessoa ferida, o ataque matou uma jovem soldado de 18 anos.

Conforme informações do Centro Médico Hadassah, David foi ferido na cabeça e operado pela equipe neurocirúrgica. Ele está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo mantido sedado, em coma, e intubado. O estado de saúde é considerado grave.

O brasileiro é natural de Belém, no Pará, e tem cidadania israelense. Ele morava em Israel há sete anos e se mudou recentemente para Jerusalém. “Ele primeiro serviu o exército israelense, mas está há pouco tempo nessa função de agente de segurança”, disse Alberto Anijar, tio do brasileiro, em entrevista ao site UOL.

Conforme o tio, outros parentes de David vivem em Israel. “Soubemos através da minha irmã, mãe dele, o que tinha ocorrido. Há vídeos evidenciando que eles foram surpreendidos pelo terrorista que disparou praticamente à queima-roupa, sem possibilidade de defesa”, revelou ele, que ressaltou que o quadro de saúde do sobrinho é estável, mas crítico.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por meio de sua embaixada em Tel Aviv, informou que tem conhecimento do caso e está em contato direto com familiares do brasileiro para fornecer a assistência necessária.

Já o governo israelense classificou o caso como crime hediondo. “Nós não vamos nos calar e nem descansar até que tragamos justiça ao terrorista”, disse o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid.

Até o início da tarde desta terça-feira (11), no entanto, ninguém tinha sido preso.

