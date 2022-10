VÍDEO: Pneu de aeronave estoura e fecha pista do Aeroporto de Congonhas por quase 9h

O pneu do trem de pouso traseiro de uma aeronave de pequeno porte estourou durante o pouso no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, no início da tarde de domingo (9). Com isso, a pista ficou fechada para pousos e decolagens por quase 9h, sendo reaberta durante a noite. Mesmo assim, diversos voos foram cancelados e os passageiros enfrentam filas e lotação na manhã desta segunda-feira (10).

Pneu estoura e avião para rente a barranco do fim da pista do Aeroporto de Congonhas; voos estão suspensospic.twitter.com/0HqPTTm7cU — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) October 9, 2022

De acordo com a Infraero, por volta das 9h, 37 voos registravam atraso e 34 tinham sido cancelados. Nas redes sociais, muitos passageiros reclamam que não conseguiram embarcar e, alguns, estão desde ontem aguardando por acomodação oferecidas pelas companhias aéreas ou o encaixe em outro voo.

No domingo, ainda conforme a Infraero, 73 voos que partiriam de Congonhas, e 67 que pousariam no local, foram cancelados.

Caos em Congonhas. Aeroporto parado deste 13h30. Pneu do trem de pouso de um jato particular estourou na hora do pouso. Pistas interditadas, voos cancelados e as pessoas perdidas em enormes filas. Tudo isso por causa de um avião levando só 3 pessoas ...+ pic.twitter.com/g76LJTzFuD — Rosana Cerqueira (@rjpcerqueira) October 9, 2022

Um vídeo que também circula nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave que teve o pneu estourado foi retirada da pista e colocada em uma pista lateral do aeroporto. O incidente ocorreu durante o pouso, por volta das 13h30, mas os pousos e decolagens só foram retomados por volta das 22h.

A aeronave com matrícula PP-MIX transportava dois tripulantes e três passageiros, que não ficaram feridos. Segundo a Infraero, ela está com a documentação regular.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) em São Paulo, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), estiveram no local e iniciaram as apurações sobre as causas do incidente.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realizam a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação”, destacou o órgão, em nota nota.

Voos atrasados e cancelados

A Latam lamentou o incidente com a aeronave e destacou que todos os passageiros que tiveram seus voos afetados “tem total flexibilidade de postergar ou cancelar suas viagens sem custo, podendo remarcar ou pedir o reembolso integral das suas passagens aéreas sem cobrança de multa e de diferença tarifária em até 15 dias da data do seu voo original.”

“Os passageiros que puderem optar por essa flexibilidade não devem se dirigir ao aeroporto. Essa flexibilização voluntária pode ser acessada por meio da nossa Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil)”, destacou a nota da empresa.

“Os clientes que tiveram voos cancelados ou atrasados em função dessa contingência, por sua vez, devem solicitar remarcação ou reembolso diretamente em Minhas Viagens também com a mesma flexibilização mencionada acima. Caso tenham dificuldades, os clientes devem entrar em contato com a Central de Vendas e Serviços.”

Já a Gol destacou que teve oito voos afetados pelo fechamento da pista e lamentou os transtornos aos passageiros. “A Companhia reforça que presta total assistência aos clientes e recomenda que os passageiros afetados evitem ir para o Aeroporto de Congonhas. Para remarcação do voo, a GOL pede que os Clientes entrem em contato pelo telefone 0800 704 0465. Para clientes Smiles, o telefone é 0300 115 7001 (Smiles e Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro e Diamante).”

A Azul informou que também teve oito voos afetados e ressaltou que os “clientes receberam toda a assistência necessária da Azul, conforme prevê a resolução 400 da ANAC”. A companhia também destacou que “lamenta eventuais contratempos causados pela situação.”

