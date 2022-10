‘Vem Brincar Também’ oferece atividades inclusivas nos CEUs da Capital

‘Vem Brincar Também’ celebra semana do Dia das Crianças com brincadeiras inclusivas (Freepik/Divulgação)

Para celebrar a semana do Dia das Crianças, a cidade de São Paulo recebe a ação “Vem Brincar Também” nos CEUs Água Azul, Jacanã, Capão Redondo e Uirapuru a partir desta segunda-feira (10).

Crianças com e sem deficiência, de 4 a 8 anos, estão convidadas para as atividades, conduzidas pela Trupe Brincante Ritmos do Coração. A proposta é oferecer brincadeiras diversas, em formatos acessíveis, a fim de estimular a participação dos pequenos e incentivar, através de narrativas simbólicas, cantos, danças, brincos, parlendas, versos, adivinhas e histórias cantadas, o gosto pela cultura brasileira e tradições populares, além do respeito pela diversidade.

Segundo a Prefeitura, a intervenção lúdica é construída de modo a envolver a todos em brincadeiras que levam à imitação, repetição e representação através de movimentos corporais, expressões rítmicas, gestuais, rodas cantadas e diferentes formas de expressão.

Veja a programação completa aqui: