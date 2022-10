São Paulo tem segunda-feira fria e chuvosa; veja detalhes da previsão do tempo

A cidade de São Paulo vive uma segunda-feira (10) fria e chuvosa. Após um fim de semana de temperaturas agradáveis, os termômetros não devem passar hoje dos 21ºC, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

O pico será registrado ao meio-dia. Já a mínima fica na casa dos 16ºC.

Chove dia e à noite - há 90% de chances de precipitações, com volume estimado em 30mm.

Assim, a umidade do ar varia entre 56% e 90%.

Ainda segundo a previsão, o sol deve se pôr às 18h09.

A semana no Estado de São Paulo

Madrugada e manhã da terça-feira (11) serão marcadas por céu nublado e chuva, que aos poucos vai perdendo intensidade em todas as áreas do Estado. À tarde, o sol aparece, porém, com variação de nuvens. As temperaturas sobem um pouco, e várias cidades do interior registram máximas passando de 30 °C.

Na quarta-feira (12), a chuva dá uma trégua. Nuvens carregadas ainda podem se formar, mas a chuva é isolada e acontece no período da tarde em parte do centro-sul e leste paulista. À noite, a circulação de ventos dá origem a uma nova frente fria.

Na quinta-feira (13), a nebulosidade aumenta no sul e oeste, e a chuva acontece em vários momentos. Na Capital, faz sol durante o dia, a sensação é de abafamento e chove entre a tarde e à noite.

Por foi, as instabilidades ainda persistem no Estado na sexta-feira (14). Nas cidades mais ao sul e leste, as temperaturas diminuem de forma gradual. No interior, a chuva se concentra à tarde. As máximas podem passar dos 30 °C.

