São Bernardo abre concurso na área de educação com 527 vagas que pagam salário de até R$ 6,2 mil

Prefeitura de São Bernardo do Campo lança edital de concurso com 527 vagas na área da educação (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, publicou o edital de um concurso público que visa preencher 527 vagas de níveis médio, técnico e superior na Secretaria de Educação. Os salários variam de R$ 2.109,40 e R$ 6.252,74. Os interessados deverão se inscrever pela internet entre 14 de outubro e 10 de novembro.

Segundo o edital, as vagas de nível médio são para as funções de auxiliar em educação (90), inspetor de alunos (10), oficial de escola (36), professor de educação básica I (300). Já para o nível técnico as oportunidades são para nutrição e dietética (2).

No nível superior, as vagas são para assistente social (1), coordenador pedagógico (5), diretor escolar (5), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), nutricionista (4), orientador pedagógico (10), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (1), professor de educação especial - audiocomunicação (1), professor de educação especial - deficiência intelectual/mental (1), professor de educação especial - deficiência visual (1).

Também há vagas de nível superior para professor de educação básica II nas seguintes nas área de arte (5), ciências (5), educação física (5), geografia (4), história (5), inglês (24), matemática (3) e português (6).

As inscrições para o processo seletivo começam às 10h da próxima sexta-feira (14) e vão até 23h59 do dia 10 de novembro no site da Fundação Vunesp, a organizadora do certame. As taxas variam de R$ 61,50 a R$ 88,50.

As provas estão previstas para o dia 8 de janeiro de 2023. Algumas funções exigem, ainda, uma análise de títulos, cujos prazos para envio dos documentos vai de 9 a 16 de janeiro do ano que vem.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, sendo que o prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério da Prefeitura de São Bernardo.

Serviço:

Concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo

Vagas: 527 de níveis médio, técnico e superior

Inscrições: de 14 de outubro a 10 de novembro pelo site da Vunesp

Taxas: de R$ 61,50 a R$ 88,50.

Provas: 8 de janeiro de 2023

LEIA TAMBÉM: