Rapaz de 18 anos morre ao tomar choque enquanto usava celular durante carregamento, no Piauí

Um rapaz de 18 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro de casa, em União, no Piauí, no domingo (18). Conforme informações do Hospital Municipal Dr. José da Rocha Furtado, para onde ele foi levado, familiares o encontraram desacordado com o celular na mão. O aparelho estava carregando em uma tomada.

A vítima, identificada apenas como Alan, morava na zona rural de União. Assim que os parentes encontraram o rapaz desacordado, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas já chegou ao local sem vida.

Assim, o corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Teresina, onde passará por exames para confirmar a causa da morte. Depois da realização dos exames, será liberado para o sepultamento.

Choque em secador de cabelos

Em setembro passado, a médica Ana Paula Almeida Souza, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Bahia, quando os colegas do posto onde trabalhava estranharam seu atraso para o plantão e não conseguiram fazer contato com ela por telefone.

Médica Ana Paula Almeida Souza, de 28 anos, morreu ao levar choque em secador de cabelos (Reprodução / Redes Sociais)

A polícia foi acionada e encontrou a médica, que vivia sozinha, caída na sala, com o secador de cabelo ao lado do corpo. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e rapidamente descobriu que a causa da morte foi uma descarga elétrica. A suspeita dos peritos é de que ela morreu quando se preparava para ir trabalhar por um choque provocado pelo secador de cabelo.

Não foi encontrado qualquer outro sinal que indique violência no local.

LEIA TAMBÉM: