Quina 5971 paga R$ 3,5 milhões; confira os números sorteados

O apostador que acertar as cinco dezenas da Quina nesta segunda-feira vai levar para casa um prêmio acumulado de R$ 3,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para o concurso 5971 da Quina:

25, 39, 45, 61, 63

Sorteio de ontem

Ninguém fez a Quina no sorteio do último sábado (08) e o prêmio acumulou mais uma vez. Quarenta e quatro pessoas, porém, marcaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 9.039,22 cada. Outras 4.985 fizeram o terno (três acertos) e levaram para casa R$ 75,98.

Quer apostar na Quina?

Para tentar a sorte na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. Ganha quem acertar 5, 4 ou 3 números. A aposta simples da Quina, com 5 números marcados no volante, custa R$ 2.

Confira o resultado da Lotomania 2367

Prêmio para essa segunda-feira é de R$ 609 mil. Confira:

02, 05, 06, 10, 13

16, 25, 35, 39, 41

43, 46, 54, 63, 74

77, 79, 92, 97, 00

Super Sete paga R$ 2,4 milhões nesta segunda-feira

O concurso 306 da Super Sete vai pagar nesta segunda-feira um prêmio estimado em R$ 2,4 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas.

Confira os números da Super Sete de hoje:

em instantes