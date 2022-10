Professora viraliza ao fazer gesto nazista em sala de aula no Paraná

Circula pelas redes sociais imagens de uma professora vestida uma camiseta com o desenho da bandeira do Brasil e fazendo uma saudação nazista dentro de uma sala de aula.

As imagens foram filmadas dentro do Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa, no Paraná, no último sábado, mas o vídeo repercutiu nas redes sociais apenas nesta segunda-feira.

No vídeo, é possível ver a professora em pé na frente da sala, enquanto toca uma música. Ela, então, toca a mão na cabeça, em um gesto de continência, e estica o braço, em uma referência à saudação nazista que era feita a Adolf Hitler.

A professora foi identificada como Josete e seria responsável por dar aula de redação aos alunos. Pelas imagens, é possível ainda notar que ela usa bottons de apoio ao presidente Bolsonaro.

De acordo com a direção do Colégio, a professora dá aulas no local há mais de 10 anos e nunca deu qualquer tipo de problema. A escola afirmou ainda que a atitude da professora não reflete a orientação da escola, que sempre buscou ficar neutra em questões políticas.

Veja o vídeo:

📢 Inaceitável: Professora bolsonarista faz saudação nazista em escola particular do Paraná



A diretora da escola Sagrada Família de Ponta Grossa/PR informou que irá tomar as medidas administrativas cabíveis internamente.



Sim, ela ainda não foi demitida.pic.twitter.com/yjspDvxfUJ — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) October 10, 2022

Segundo a diretora, Irmã Edites, foi um ato de imprudência da professora e a escola já tomou as medidas internas, de acordo com o regimento da escola. A diretora não informou se a professora será penalizada.

A apologia ao nazismo é considerada crime pela 7.716/1989 e prevê prisão de dois a cinco anos e multa. Caracteriza apologia ao nazismo Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.