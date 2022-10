Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 17 milhões na quinta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2527 da Mega-Sena, sorteadas no último sábado (8). Assim, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 17 milhões na próxima quinta-feira (13), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Confira os números:

08, 19, 29, 38, 48, 56

Ao todo, 80 apostas ganharam R$ 40.771,81 cada pelo acerto da quina (cinco pontos) e 4.182 receberam R$ 1.114,21 pela quadra (quatro pontos).

Próximo sorteio da Mega-Sena

A Mega-Sena volta esta semana na quinta-feira (13). Isso porque na quarta (12) é feriado em celebração à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Quem quiser tentar a sorte na ocasião deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Os palpites podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelas canais digitais da Caixa.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço e maiores as chances de faturar o prêmio milionário.

LEIA TAMBÉM: