Mãe do jornalista César Tralli morre em acidente aéreo em Paranapanema, no interior de São Paulo

Edna Tralli, de 74 anos, mãe do jornalista César Tralli, morreu em um acidente aéreo na tarde de domingo (9), em Paranapanema, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o avião anfíbio em que ela seguia como passageira caiu na represa de Jurumirim. O piloto Euclides Brosch, de 78 anos, também não resistiu.

A morte de Edna foi confirmada pela assessoria de imprensa da TV Globo, que destacou que o jornalista ficará afastado do “Jornal Hoje” pelos próximos dias.

“A Globo se solidariza com o jornalista Cesar Tralli por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no ‘Jornal Hoje’ e por Leilane Neubarth no ‘Edição das 18h’, da GloboNews”, disse a nota oficial da emissora.

A esposa de Tralli, Ticiane Pinheiro, lamentou a morte da sogra em um post no story de seu Instagram. “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, destacou a apresentadora.

Filha de Ticiane e Roberto Justus, Rafaella Justus também prestou uma homenagem a Edna.

“Pense em uma mulher de coração gigante, que não arruma intriga, é superamorosa e uma superavó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu. Tive o privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada foi muito difícil, estou sentindo muito a sua falta já. Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e sempre te amarei do fundo do meu coração, onde quer que você esteja. Obrigada por tudo”, escreveu.

Edna não costumava aparecer muito nas redes sociais. Em uma das últimas postagens em que ela foi vista com o filho ocorreu em março de 2021, quando o jornalista mostrou o momento em que ela foi imunizada contra a covid-19.

