Homem mata a ex-mulher e a ex-cunhada a tiros, na Zona Sul de SP; outras duas pessoas ficaram feridas

Um homem de 39 anos matou a ex-mulher e uma ex-cunhada a tiros, em Pirajussara, na Zona Sul de São Paulo, na noite de sábado (8). Ele ainda feriu outras duas pessoas, que foram socorridas. Depois de cometer os crimes, o atirador cometeu suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ex-mulher do autor do ataque estava em casa, acompanhada da irmã, de outros parentes e de uma manicure. O homem chegou, armado, e atirou, acertando a ex-companheira. A irmã dela tentou defendê-la e também acabou baleada. Outras duas pessoas ficaram feridas na ação.

As vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro de Pirajussara, onde as mortes da ex-mulher e da ex-cunhada do atirador foram confirmadas. Já o estado de saúde dos dois feridos não foi divulgado. O autor do ataque, que atirou contra a própria cabeça, também morreu.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial como feminicídio tentado e consumado, além de suicídio. A Polícia Civil diz que a motivação dos crimes ainda são investigadas.

