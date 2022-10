Hoje é Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher; saiba onde buscar atendimento na Capital

Nesta segunda-feira (10) se celebra o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Até agosto deste ano, a Coordenação de Políticas para Mulheres da SMDHC (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania) de São Paulo realizou 35.004 atendimentos às vítimas, 27,9% a mais em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em relação ao ano de 2021, os números de pessoas atendidas crescem a cada mês. O pico foi em março deste ano, quando houve 43% a mais de atendimentos em 2022 do que o verificado no mesmo mês no ano passado.

Os casos mais frequentes estão relacionados à violência psicológica, seguidos de violência moral e física, ameaças generalizadas, violência patrimonial, verbal e sexual. Quanto ao perfil de mulheres atendidas, a maioria são brancas, na faixa etária de 30 a 39 anos, com o Ensino Médio completo.

Confira a rede de atendimento da SMDHC:

Casa da Mulher Brasileira (todos os dias, 24 horas): Rua Vieira Ravasco, 26 - Cambuci. (11) 3275-8000

(todos os dias, 24 horas): Rua Vieira Ravasco, 26 - Cambuci. (11) 3275-8000 Posto Avançado de Apoio à Mulher (segunda a sexta-feira, das 08h às 17h): Estação Santa Cecília (Linha 3 Vermelha)

(segunda a sexta-feira, das 08h às 17h): Estação Santa Cecília (Linha 3 Vermelha) Posto Avançado de Apoio à Mulher (segunda a sexta-feira, das 08h às 17h): Estação da Luz (Linha 1 Azul)

(segunda a sexta-feira, das 08h às 17h): Estação da Luz (Linha 1 Azul) Posto Avançado de Apoio à Mulher (segunda a sexta-feira, das 08h às 17h): Terminal de Ônibus Sacomã - Zona Sul

(segunda a sexta-feira, das 08h às 17h): Terminal de Ônibus Sacomã - Zona Sul CRMs e CCMs (segunda a sexta-feira, das 08h às 17h):

e (segunda a sexta-feira, das 08h às 17h): CRM 25 de Março (Centro) Rua Líbero Badaró, 137, 4º andar. (11) 3106-1100

(Centro) Rua Líbero Badaró, 137, 4º andar. (11) 3106-1100 Casa Brasilândia (Norte) Rua Sílvio Bueno Peruche, 538 -Brasilândia. (11) 3983-4294

(Norte) Rua Sílvio Bueno Peruche, 538 -Brasilândia. (11) 3983-4294 CCM Perus (Norte) Rua Aurora Boreal, 53. (11) 3917-5955

(Norte) Rua Aurora Boreal, 53. (11) 3917-5955 CCM Itaquera (Leste) Rua Ibiajara, 495 Itaquera. (11) 2073-4863

(Leste) Rua Ibiajara, 495 Itaquera. (11) 2073-4863 Casa Eliane de Grammont (Sul) Rua Dr. Bacelar, 20 -Vila Clementino. (11) 5549-9339

(Sul) Rua Dr. Bacelar, 20 -Vila Clementino. (11) 5549-9339 CRM Maria de Lourdes Rodrigues (Sul) Rua Luiz Fonseca Galvão, 145 -Capão Redondo. (11) 5524-4782

(Sul) Rua Luiz Fonseca Galvão, 145 -Capão Redondo. (11) 5524-4782 CCM Parelheiros (Sul) Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119. (11) 5921-3665

(Sul) Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119. (11) 5921-3665 CCM Santo Amaro (Sul) Praça Salim Farah Maluf, s/n(. 11) 5521-6626

(Sul) Praça Salim Farah Maluf, s/n(. 11) 5521-6626 CCM Capela do Socorro (Sul) Rua Professor Oscar Barreto Filho, 350 - Grajaú. (11) 5927-3102

Além da rede da SMDHC, há equipamentos disponíveis também na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Violentômetro

Para ajudar as mulheres a identificar os tipos de violência a que podem ser submetidas, a Coordenação de Políticas para Mulheres adotou o chamado violentômetro. Acesse o link e confira.

