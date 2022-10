Empresário que agrediu modelo em academia de SP intimidou promotora por e-mail

O empresário Thiago Brennand, foragido da Justiça após agredir uma modelo em uma academia de luxo em São Paulo, acumula uma série de denúncias e é acusado de ter intimidado uma promotora por e-mail.

Segundo revelou o “Fantástico”, da TV Globo, três meses antes da agressão na academia, Brennand, de 42 anos, acionou a Justiça contra um homem e uma mulher sob acusação de calúnia e difamação. Em sua decisão, porém, a promotora disse não vislumbrar os crimes alegados, e o inquérito foi arquivado.

Em um primeiro e-mail enviado à promotora, Brennand disse que a decisão era “o maior absurdo jurídico” já presenciado por ele. “E esta opinião se estende por todos os meus amigos e advogados”, escreveu.

Em um segundo contato, também por e-mail, ele continuou: “A meu ver, vossa excelência apenas reiterou o caráter pessoal que era ostensivo em vossas manifestações. A força do Direito deve sempre superar o direito da força. Contudo, diante de vossa excelência, me parece que não há solução. Será que todos os amigos que consultei, e que militam na seara do direito penal, estão errados? Advogados, policiais, magistrados, membros de ministérios públicos, etc.? Só vossa excelência tem razão? Me parece que o clima já defenestrou as fronteiras do profissional, sendo razoável que outro promotor possa avaliar o caso”.

Para a juíza Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, responsável por decretar a prisão preventiva do empresário, o conteúdo dos e-mails revela um material “substancialmente ameaçador”.

Prisão decretada e mais denúncias

No dia 27 de setembro, a prisão preventiva de Brennand foi decretada. Ele responde pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores. No começo deste mês, a defesa do empresário entrou com um pedido de revogação, que foi negado.

Antes de ser denunciado pelo MP (Ministério Público), ele deixou o Brasil e foi para Dubai. Por isso, a Justiça também pediu a inclusão de seu nome na difusão vermelha da Interpol.

Além da modelo, pelo menos 15 outras mulheres afirmam terem sido vítimas de Brennand em casos de estupro, cárcere privado, lesão corporal, entre outros.

