Eleições 2022: Na disputa pelo Governo de SP, Tarcísio e Haddad se enfrentam em debate hoje

Os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), que disputam o segundo turno das eleições para o Governo de São Paulo, se enfrentam na noite desta segunda-feira (10) em um debate na TV Bandeirantes.

O evento será realizado a partir das 22h no Morumbi, na Zona Sul da capital, em parceria com o jornal “Folha de S. Paulo”, com o portal UOL e com a TV Cultura. Ambos os políticos confirmaram presença.

Esse será o primeiro encontro entre os dois candidatos depois do resultado do primeiro turno, quando Tarcísio obteve 42,32% dos votos válidos e Haddad, 35,70%.

Na ocasião, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), registrou 18,40% da preferência do eleitorado, seguido por Vinicius Poit (Novo), com 1,67% dos votos, e Elvis Cezar (PDT), com 1,21%. Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos válidos.

Mais debates

Depois do debate da TV Bandeirantes, os candidatos ao governo paulista terão mais três oportunidades para debater entre si e apresentar suas propostas antes do segundo turno, que será realizado no próximo dia 30.

O próximo debate será realizado na sexta-feira (14), às 22h, pelo Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil. Depois, no dia 17, às 22h, o embate será no programa “Roda Viva”, da TV Cultura. Por fim, no dia 27, após a novela “Travessia”, será a vez do debate da TV Globo.

Perfil dos candidatos

Tarcísio Gomes de Freitas, 47 anos, é graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia, foi presidente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e ministro da Infraestrutura.

Fernando Haddad, 44 anos, é formado em direito pela Faculdade do Largo São Francisco e doutor em filosofia. Foi ministro da Educação e prefeito da cidade de São Paulo.

