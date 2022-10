Mutirão de emprego oferece mais de 200 vagas temporárias para o fim do ano em SP; confira

A Prefeitura de São Paulo realiza na próxima sexta-feira (14) o Contrata SP – Especial Fim de Ano, mutirão de emprego com vagas temporárias. Ao todo, serão mais de 200 oportunidades disponíveis.

A iniciativa acontece na unidade central do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) e tem como objetivo reunir empresas, que se preparam para as festividades e ações promocionais programadas para os próximos dois meses, e trabalhadores em busca de recolocação profissional.

Interessados podem fazer suas inscrições antecipadas pelo Portal Cate até as 14h de quinta-feira (13). No dia, é preciso levar RG, carteira de trabalho, CPF e cópias de currículo.

Vagas e oficinas

Dentre as oportunidades disponíveis estão vagas para operador de caixa e atendentes de loja e lanchonete. São postos para todas as regiões da Capital, em bairros como Morumbi, Cidade Jardim, Ibirapuera, Anália Franco, Vila Lobos, Vila Guilherme, entre outros.

No evento também serão oferecidas oficinas a quem quiser tirar dúvidas sobre produção de currículo e como ter um bom desempenho durante as entrevistas. Os técnicos da Fundação Paulistana estarão presentes para auxiliar os participantes por meio do programa Elabora.

Contrata SP – Especial Fim de Ano

Inscrições: até 13 de outubro, às 14h, pelo Portal Cate

Processo seletivo: 14 de outubro

Local: Cate Central, na Avenida Rio Branco, 252

Documentos necessários: RG, carteira de trabalho, CPF e cópias de currículo