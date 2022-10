Pesquisa inédita revela preferências dos candidatos em relação aos processos seletivos

A consultoria de RH (Recursos Humanos) Luandre divulgou uma pesquisa inédita que revela a percepção e as preferências dos candidatos em relação aos processos seletivos.

Segundo o estudo, 94% dos entrevistados consideram importante saber com antecedência a quantidade de etapas na seleção, prezando pela transparência dos recrutadores e companhias.

Ao todo, 59% dos entrevistados dizem se sentir pressionados quando a seleção tem mais etapas e 66% acreditam que isso as torna mais injustas. Vale ressaltar, porém, que mais de 70% afirmam que não desistiriam de um processo seletivo mais extenso.

Ainda de acordo com o levantamento, mesmo que cerca de 76% dos candidatos consultados considerem que até três etapas seja o ideal para um processo seletivo, 42% deles compreendem que essa objetividade depende da vaga em questão.

Processos ágeis e assertivos

“Os dados demonstram que a palavra-chave é equilíbrio. Por um lado, a maioria afirma que o ideal é ter menos etapas, mas boa parte dos candidatos não vê como problema o processo ser mais extenso, contanto que haja justificativa, seja pela complexidade da vaga ou pelo tipo de perfil do profissional desejado”, explica Gabriela Mative, diretora de RH da Luandre.

Gabriela completa que as percepções contribuem para que as empresas definam processos seletivos cada vez mais ágeis e assertivos, de modo a contar com o maior número possível de talentos. Os resultados da pesquisa ajudam, inclusive, em períodos de grande volume de contratações, como Black Friday e Natal, em que processos otimizados são essenciais para conseguir atender a demanda.

LEIA TAMBÉM: