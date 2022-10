Quina de hoje paga R$ 2,5 milhões

A Quina também está acumulada e deve pagar neste sábado ao apostador que acertar os cinco números do sorteio um prêmio de R$ 2,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

PARA APOSTAR

O próximo sorteio da Quina acontece a partir das 20h de hoje, também no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para apostar, o interessado precisa se dirigir a qualquer casa lotérica do País até as 19h ou acessar os canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Sorteio de sexta-feira

No sorteio de sexta-feira nenhuma aposta acertou a Quina e o prêmio principal ficou acumulado, mas 69 apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 5.447,78. Foram premiadas ainda as apostas que acertaram o terno, com R$ 53,54 cada.