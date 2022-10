Previsão: Veja como ficam os termômetros em São Paulo neste fim de semana

Confira a previsão do tempo para este fim de semana em São Paulo Pixabay (Divulgação)

O fim de semana na cidade de São Paulo promete ser de calor e chuva, aponta a previsão meteorológica do Climatempo.

Neste sábado (8), a temperatura mínima fica na casa dos 15ºC, mas a máxima deve chegar aos 27ºC, por volta das 16h.

O dia será de sol, sem a presença de nuvens no céu. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens. Não há chances de precipitações para hoje.

A umidade do ar fica em torno de 32% e 66%.

E a previsão para domingo?

No domingo (9), no entanto, haverá sol e o aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite são esperadas. Por isso, melhor não esquecer o guarda-chuva ao sair de casa.

A mínima será de 16°C, enquanto a máxima alcança os 28°C.

A umidade do ar fica entre 31% e 73%, ainda de acordo com a previsão meteorológica do Climatempo.